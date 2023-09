Arkansas: Kleines Mädchen findet Diamant während Geburtstagsausflug

«Schönster Diamant der letzten Jahre»

«Es ist sicherlich einer der schönsten Diamanten, die ich in den letzten Jahren gesehen habe», so Waymon Cox, stellvertretender Leiter des Parks. Der Stein sei laut Park vermutlich an die Oberfläche geraten, als im vergangenen August ein Trench gegraben wurde, um die Erosion zu kontrollieren. Dadurch könnten weitere Diamanten freigelegt worden sein.

Im Jahr werden über 500 Edelsteine gefunden

Der Crater of Diamonds State Park ist die achtgrößte Diamantenmine der Welt. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel für Schatzsucher und Naturliebhaber. Der Park befindet sich in Arkansas im Süden der USA und ist bekannt für seine Diamantenvorkommen. Besucher haben die Möglichkeit, nach Diamanten zu graben und diese als Souvenir mit nach Hause zu nehmen. In diesem Jahr wurden bereits 563 Diamanten gefunden, im Durchschnitt etwa zwei am Tag – allerdings sind sie selten so groß wie Aspens Diamant. Insgesamt wurden seit dem ersten Fund von Diamanten durch John Huddleston, einen Bauern, der das Land lange vor der Umwandlung in einen Staatpark im Jahr 1972 besaß, über 75’000 Diamanten im Crater of Diamonds gefunden.