Umweltverschmutzung : Arktis ähnlich stark mit Plastikmüll verschmutzt wie andere Regionen

Die Region um den Nordpol leidet zunehmend ähnlich stark unter Plastikabfällen wie dicht besiedelte Gebiete rund um den Globus. Schuld dürfte eine Kombination aus lokalen und globalen Ursachen sein.

Selbst die Arktis ist nach Erkenntnissen des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven inzwischen ähnlich stark mit Plastikrückständen verschmutzt wie dicht besiedelte Regionen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten aktuellen Übersichtsstudie hervor, die Forscher und Forscherinnen des Instituts erstellten.

Zu den Auswirkungen der Plastikverschmutzung speziell auf arktische Meeresorganismen existierten «leider nur vergleichsweise wenige Studien», erklärte die AWI-Expertin Melanie Bergmann. «Viel spricht jedoch dafür, dass die Folgen ähnlich gravierend sind wie in besser untersuchten Regionen.» So verfingen sich auch dort viele Tiere in Plastikmüll und verendeten. Auch dort fräßen Tiere Mikroplastik, was wahrscheinlich vielfältige schädliche Körperreaktionen auslöse.