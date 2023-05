Hongkong: Armbanduhr des letzten Kaisers von China für 6 Millionen Dollar versteigert

Das britische Auktionshaus Phillips zeigte sich am Dienstag «begeistert» über den Verkauf der Uhr, die eine Rekordsumme für eine Uhr ihres Typs erzielte, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Armbanduhr des letzten Kaisers von China ist für mehr als sechs Millionen Dollar (rund 5,4 Millionen Euro) in Hongkong versteigert worden. Das britische Auktionshaus Phillips zeigte sich am Dienstag «begeistert» über den Verkauf der Uhr aus der Manufaktur Patek Philippe, die eine Rekordsumme für eine Uhr ihres Typs erzielte, hieß es in einer Pressemitteilung.