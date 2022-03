Proteste in Kairo : Armee zwang Frauen zu «Jungfrauentest»

Ägyptische Frauen wurden nach einer Demonstration im März auf ihre Jungfräulichkeit getestet. Aktivisten fordern nun vom regierenden Militärrat eine Untersuchung.

Ägypterinnen werden in Kairo an einem Armee-Checkpoint durchsucht. (Bild: Keystone/AP/Hussein Malla)

Die Vorwürfe wurden nach einer Kundgebung am 9. März in Kairo laut. Dabei hatten Demonstranten von den Streitkräften verlangt, die demokratischen Reformen nach dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Hosni Mubarak am 11. Februar zu beschleunigen. Doch anders als bei den Protesten im Februar griff das Militär dieses Mal hart durch, Dutzende Demonstranten wurden auf das Gelände des Ägyptischen Museums gezerrt. Eine Lektion erteilen

General Mahmud Shaheen, ein Mitglied des regierenden Militärrats, wies die Vorwürfe betreffend Jungfräulichkeitstests als «inakzeptabel» zurück. Ein hoher General, der seinen Namen nicht genannt haben wollte, bestätigte und verteidigte die Praxis jedoch gegenüber CNN: «Die verhafteten Mädchen waren nicht wie ihre oder meine Tochter.» Sie hätten mit männlichen Demonstranten auf dem Tahrir-Platz in Zelten übernachtet, in denen man Molotow-Cocktails und Drogen gefunden habe.

Der regierende Militärrat hat zugesagt, die Führung des Landes nach den Wahlen im September einer zivilen Regierung zu übergeben. Viele vor allem junge Aktivisten befürchten jedoch, dass das autokratische Regime Mubaraks nun durch eine Militärdiktatur ersetzt wurde. Der anonyme General wies diese Befürchtungen zurück: «Der Übergang zur Demokratie kann nicht früh genug erfolgen. Die Armee will unbedingt zurück in die Kasernen und das tun, was sie am Besten kann – die Grenzen des Landes verteidigen.»