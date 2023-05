Luxemburg: Armeehaushalt soll auf 1 Milliarde erhöht werden

Mehr als ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine steht die Frage der Unterstützung aufgrund internationaler Bündnisse weiterhin im Raum. Der Verteidigungssektor, der vor einigen Jahren noch von relativ geringem Interesse war, hat in Luxemburg mittlerweile eine ganz andere Bedeutung erlangt. Bis 2028 plant das Großherzogtum, den Armeehaushalt von aktuell 0,7 Prozent auf ein Prozent zu erhöhen.

«Nicht, dass die russischen Panzer vor den Toren Luxemburgs stehen, aber die durch diese Aggression hervorgerufenen Risiken gefährden unser Modell und unsere Demokratien. Wir können nicht all die Sicherheit genießen, die uns geboten wird, ohne etwas beizutragen», rechtfertigt sich Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng). Die Investition sei dabei keine Antwort auf die USA, die als größter Beitragszahler der Nato, immer mehr Beiträge der anderen Mitglieder verlangt. Eigentlich wurde sogar ein Anstieg auf zwei Prozent diskutiert, was für ein kleines Land wie Luxemburg jedoch enorm wäre.

Ganz konkret wird dieser militärische Aufschwung in Luxemburg insbesondere durch die Einrichtung eines belgisch-luxemburgischen Bataillons in Arlon, eine Verstärkung des Heeres um etwa 100 Personen, die Einführung neuer Fähigkeiten zur Bekämpfung von Drohnen, eine Verstärkung der Luftabwehr, eine Weltraumstrategie und, als langfristiges Ziel, eine der am stärksten cybergesicherten Verteidigungen erfolgen. Die Verteidigungsdirektion hofft zudem, die Frauenquote in der bislang sehr männerdominierten Branche zu erhöhen.