Krisenregion: Armenien erkennt Berg-Karabach als Teil Aserbaidschans an 

Ende September 2020 kam es in Berg-Karabach zu erneuten Feindseligkeiten, die zur Fortsetzung eines langjährigen Konflikts führten und zu zivilen Opfern führten.

Armenien will Berg-Karabach als Teil Aserbaidschans anerkennen.

Armenien ist bereit, Aserbaidschans 86.600 Quadratkilometer große «territoriale Integrität» anzuerkennen, zu der auch Berg-Karabach gehört. Die Rechte und die Sicherheit der Armenier in Berg-Karabach müssten jedoch im Rahmen des Dialogs zwischen Baku und Panakert erörtert werden, erklärte der armenische Premierminister Nikol Paschinjan am Montag.

Bewaffneter Konflikt

«Armenien ist bereit, die 86.600 Quadratkilometer große territoriale Integrität Aserbaidschans anzuerkennen. Und wir gehen davon aus, dass Aserbaidschan bereit ist, die territoriale Integrität Armeniens mit einer Fläche von 29.800 Quadratkilometern anzuerkennen. Wenn wir uns mit Aserbaidschan in dieser Angelegenheit richtig verstehen, erkennt Armenien die territoriale Integrität Aserbaidschans an, unter der Voraussetzung, dass Aserbaidschan die territoriale Integrität Armeniens anerkennt», so der armenische Premierminister weiter.