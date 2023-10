Armita Garawand: Junge Iranerin im Koma – jetzt wurde ihre Mutter festgenommen

Die Mutter einer 16 Jahre alten Iranerin, die nach einer Auseinandersetzung mit Sittenwächtern im Koma liegen soll, ist laut der Menschenrechtsorganisation Hengaw festgenommen worden. Das berichtete die Organisation mit Sitz in Norwegen auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) am Donnerstag. Staatsmedien wiesen den Vorwurf einer Festnahme zurück.

Armita Garawand wurde nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen am Sonntag in ein Krankenhaus eingeliefert, weil es in einer Teheraner U-Bahn zu einem Zwischenfall mit den berüchtigten Sittenwächtern in dem Land gekommen sein soll.