Niederlande: «Armselige Plastikpalme» verriet ihn – Mann muss 18 Jahre hinter Gitter

Der Mann klaute die Plastikpalme an einem Beachvolleyballturnier und trug sie anschließend offen bei sich.

Mit einer großen Aufblaspalme unter dem Arm ist ein Mann in den Niederlanden abends der Polizei verdächtig vorgekommen. Bei der Kontrolle des 34-Jährigen in Geldrop habe sich schnell gezeigt, dass er die Dekorationspalme bei einem Beachvolleyballturnier gestohlen hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit.