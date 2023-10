Ein Mann hat an einem Gymnasium in Nordfrankreich mit einem Messer mehrere Personen angegriffen. Eine Lehrperson starb, der Angreifer ist in Haft. Er soll als Extremist bekannt gewesen sein.

Arras : Lehrer bei Messerangriff an Schule in Nordfrankreich getötet

1 / 3 Der Messerangreifer bedrohte und attackierte mehrere Menschen an den Schule. Social Media Ein Mann wehrt sich mit Hilfe eines Stuhls gegen den Angreifer. Social Media An diesem Gymnasium ereignete sich die Bluttat. Social Media

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr am Freitag, dem 13. Oktober. Gemäss ersten Meldungen von BFMTV soll der Mann beim Angriff an der Gambetta-Schule im nordfranzösischen Arras «Allahu akhbar» geschrien haben. Eine Lehrperson wurde getötet, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Angreifer wurde von der Polizei verhaftet. Auch der 17-jährige Bruder des Täters sei verhaftet worden.

Laut französischen Medien ist der 20 Jahre alte Täter tschetschenischer Herkunft und ein ehemaliger Schüler des Gymnasiums. Das Opfer ist gemäss anderen Lehrkräften ein Französischlehrer. Ein weiterer Lehrer und eine Aufsichtsperson wurden verletzt. Der Mann soll in einer Datenbank für extremistische Personen aufgeführt sein. Die Ermittlungen hat die Antiterror-Behörde übernommen.

Auf mehreren in sozialen Netzwerken geposteten Videos ist der junge Mann zu sehen, wie er auf dem Schulhof auf Lehrkräfte losgeht. Personen versuchen, den Angreifer im Hof ​​des Lokals unter Kontrolle zu bringen, einer von ihnen, indem er einen Stuhl als Schutzschild benutzt. «Er hat das Personal in der Kantine angegriffen. Ich wollte dazwischengehen, da hat er sich gegen mich gerichtet und wollte wissen, ob ich Geschichts- und Erdkundelehrer sei», berichtete der Lehrer Martin Dousseau, der Philosophie unterrichtet. «Wir haben uns verbarrikadiert, dann ist die Polizei gekommen», sagte er.

Ruf nach mehr Sicherheit

Alle Schulen in der Stadt wurden nach dem Vorfall geschlossen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wolle sich am Nachmittag nach Arras begeben, wie der Elysée mitteilte. Auch Innenminister Gérald Darmanin und Bildungsminister Gabriel Attal werden in Arras erwartet. Attal forderte, die Sicherheit von Schulen zu verstärken.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Sie wecken in Frankreich Erinnerungen an die Ermordung des Lehrers Samuel Paty, der fast auf den Tag genau vor drei Jahren, am 16. Oktober 2020, Opfer eines dschihadistisch motivierten Anschlags geworden war. Der Täter hatte ebenfalls tschetschenische Wurzeln.

Bildungsminister Gabriel Attal forderte am Freitag in einer Pressemitteilung die Rektoren der Akademien auf, «unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit aller Schulen und Bildungseinrichtungen in Frankreich zu stärken».

«L'essentiel» auf WhatsApp Abonniere unseren neuen WhatsApp-Kanal per Link-Klick oder QR-Scan, aktiviere die kleine 🔔 und erhalte eine News-Übersicht sowie spannende Storys und Unterhaltung zum Feierabend. L'essentiel DE