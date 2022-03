Premier League : Arsenal beendet ManUniteds Serie

Arsenal London gewinnt gegen Manchester United 2:0. Liverpool erfüllt sein Pflichtprogramm und bezwingt Burnley 4:2.

Arsenal hat am 30. Spieltag der Premier League im Kampf um die Plätze 3 bis 6 in der Tabelle einen wegweisenden Sieg gefeiert. Granit Xhaka hatte am 2:0 gegen Manchester United maßgeblichen Anteil, traf er doch mit einem Weitschuss zum 1:0.

In der 12. Minute zog Xhaka aus gut 25 Metern ab und düpierte mit seinem Flatterball Manchesters Torhüter David de Gea, der den Schuss der Nummer 34 der «Gunners» falsch eingeschätzt hatte. Der vierte Saisontreffer des Schweizers ebnete Arsenal den Weg zum Sieg, den Pierre-Emerick Aubameyang mit einem umstrittenen Foulelfmeter zum 2:0 sicherte (69.). Im 13. Premier-League-Spiel unter Ole Gunnar Solskjaer musste Manchester United damit erstmals als Verlierer vom Platz.

Das Team von Unai Emery rehabilitierte sich mit dem Prestigeerfolg für die Niederlage am Donnerstag in der Europa League in Rennes und war im Kampf um die Plätze in der Champions League der große Gewinner des Spieltages. Neben Manchester United verlor auch der Tabellendritte Tottenham Hotspur, Chelsea kam gegen die Wolverhampton Wanderers nach einem Treffer in der Nachspielzeit von Eden Hazard immerhin zu einem 1:1.

Liverpool erneut ohne Shaqiri

Im Titelkampf erledigte der FC Liverpool die Aufgabe im Heimspiel gegen Burnley standesgemäß. Die Reds gewannen 4:2. Liverpool geriet drei Tage vor dem Achtelfinale-Rückspiel in der Champions League auswärts gegen Bayern München früh in Rückstand, wendete das Blatt aber dank den beiden Doppeltorschützen Roberto Firmino und Sadio Mané. Der Senegalese erzielte seine Meisterschaftstore 15 und 16 in dieser Saison. Acht Runden von Schluss der Meisterschaft liegt Liverpool weiter einen Punkt hinter Leader Manchester City zurück.