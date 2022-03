Premier Leauge : Arsenal blamiert sich in Brighton - Reds auf zwei

Es läuft gut für den FC Liverpool. Durch den nächsten Sieg springt Jürgen Klopps Team vorerst auf Tabellenplatz zwei. Arsenal blamiert sich dagegen in Brighton.

Lob für Karius

Duell gegen United steht bevor

Am Montag kann Rekordmeister Manchester United mit einem Sieg bei Crystal Palace das Klopp-Team wieder von Platz zwei verdrängen. Tritt das ein, können die Reds aber schon am kommenden Wochenende am Club aus der Nachbarstadt nachhaltig vorbeiziehen: Im Old Trafford kommt es zum direkten Duell. Davor steht für Liverpool in der Champions League gegen den FC Porto das Achtelfinal-Rückspiel an, was nach dem 5:0-Hinspielsieg wohl nur ein Schaulaufen werden dürfte.