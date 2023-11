Art Week: Meerjungfrau will Casino Luxembourg in Ozean verwandeln

Am heutigen Freitag beginnt die Luxembourg Art Week. Für seine «Opening Night» hat sich das Casino Luxembourg etwas Besonderes einfallen lassen. Eine Gruppe von Avantgarde- und Elektronik-Künstlern aus Taiwan wird die Räumlichkeiten des Museums mit ihrem neuen Stück «Mirage Ecstasy» in einen «ozeanischen Raum» inklusive Meerjungfrau verwandeln.

Das Stück besteht aus zwei Kunstperformances, die miteinander verschränkt sind. Die Avantgarde-Künstlerin Betty Apple will das Publikum mit dem immersiven «Mermaid Escape Room» in die queere Sci-Fi-Kultur Taiwans entführen und zum Nachdenken über «traditionelle Geschlechternormen und gesellschaftliche Konventionen» anregen, wie es auf der Website des Museums heißt. Die Künstlerin ist bekannt dafür, «Symbole aus Popkultur und Konsumismus in Klangelemente zu verwandeln». So bindet sie etwa «Vibratoren, Unterwäsche oder Sexpuppen ein, die sie an ihrem Körper verborgen hält».