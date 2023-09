Artemida: Sechs Erschossene bei Athen entdeckt

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in einer wenig belebten Wohnstraße der Kleinstadt Artemida, wenige Kilometer östlich von Athen: Die Polizei erhielt die Meldung, es seien Dutzende Schüsse gefallen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie vor Ort sechs Tote. Wie die Plattform Protothema berichtet, wurden im Auto fünf Leichen gefunden und außerhalb des Wagens eine weitere. Der Wagen, ein dunkelblauer Ford Focus, hat gemäß Bildern in griechischen Medien deutsche Kontrollschilder. Da diese nur mit Klebeband befestigt sind, sind sie möglicherweise gestohlen.