Ukrainische Kriegsgebiete: ASBL «Lukraine» sammelt Spenden für lebensrettende Einsatzfahrzeuge

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind 1671 Einsatzwagen der Feuerwehr und 442 Krankenwagen zerstört worden – so die Zahlen der ASBL «Lukraine», die am Dienstag einen Spendenaufruf über ihre Website gestartet hat. Die Organisation, die Geflüchteten und Kriegsopfern hilft, hat sich zum Ziel gesetzt, 10 Millionen Euro zu sammeln. Bis zum 1. März 2023 will sie damit 112 Rettungsfahrzeuge in die Ukraine zu schicken. Ein «gut ausgestatteter» Krankenwagen und ein Feuerwehrauto kosten demnach etwa 100.000 bzw. 300.000 Euro.