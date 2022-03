Nach Auszeit : Ashley Graham zeigt sich beim Stillen auf Insta

Nach einer einmonatigen Auszeit meldet sich das Plus-Size-Model erstmals auf Instagram zurück. Sie postet das erste Babyfoto und gibt gleich die Namen ihrer Jungs bekannt.

Plus-Size Model Ashley Graham (34) zeigt der Öffentlichkeit einen intimen Einblick in ihren Mama-Alltag: beim Stillen ihrer frischgeborenen Zwillinge Malachi und Roman.

Knapp einen Monat nachdem sie die Geburt bekannt gegeben hat, meldet sich Ashley Graham (34) nun endlich mit süßen Bildern ihrer Zwillinge auf Instagram zurück. Zuerst wollte sie sich etwas Zeit für die Familie nehmen. Mit dem intimen Schnappschuss beim Stillen gibt sie gleich die Namen ihrer Jungen preis: Malachi und Roman. Die beiden kamen am 7. Januar zur Welt.

Das Model und Regisseur Justin Ervin (33) sind nun dreifache Eltern. Söhnchen Isaac Menelik Giovanni ist bereits zwei Jahre alt. Ganz schön stolz lehnt sich der frischgebackene große Bruder in der Insta-Story seiner Mama über den Familienzuwachs.

Graham wird von ihren Jungs angefeuert

Stolz über die außerordentliche Leistung seiner Frau meldet sich auch Ervin zu Wort: «Ich kann kaum beschreiben, was ich von Tag zu Tag erlebe: Ashley Graham nimmt sich jeden Moment, jede Sekunde Zeit, um sich um unsere neuen kleinen Jungs zu kümmern».

Ganz problemlos scheint die Geburt der Zwillinge jedoch nicht verlaufen zu sein. «Das war nicht leicht, aber es wars so was von wert», merkt die 34-Jährige an. Mehr zu ihren Erfahrungen möchte sie bald preisgeben und schreibt: «Ich kann es nicht abwarten, euch mehr über die Geburt und die Reise danach zu erzählen». Ihre Einblicke aus dem neuen Familienalltag zeigen jedoch: Mama und Zwillinge scheinen mittlerweile gesund und munter zu sein.