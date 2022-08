Seh- und Hörverlust : Ashton Kutcher litt an einer seltenen Autoimmunkrankheit

Mit einem überraschenden Geständnis sorgt Ashton Kutcher aktuell für Aufsehen. Der US-Schauspieler offenbart in der Survival-Show «Bear Grylls: Stars am Limit – Die Challenge», dass er vor zwei Jahren an einer «seltsamen, superseltenen Form von Vaskulitis» litt – einer Entzündung der Blutgefäße, die den Blutfluss stark einschränkt. Es gibt viele Arten der Erkrankung, doch die meisten betreffen mindestens ein Organ.

«Ich habe Glück, dass ich noch am Leben bin»

In Bear Grylls TV-Format bringt der britische Survival-Experte Promis grundlegende Überlebenstricks bei, mit welchen sie in der Wildnis zurechtkommen müssen. Kutcher freut sich auf die Herausforderung. «In dem Moment, in dem du anfängst, deine Hindernisse als Dinge zu sehen, die für dich gemacht sind, um dir zu geben, was du brauchst, fängt das Leben an, Spaß zu machen», so der Schauspieler, und fügt an: «Du fängst an, über deinen Problemen zu surfen, anstatt unter ihnen zu leben.»