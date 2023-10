Ashwaganda & Co.: Ärztin klärt auf – diese Heilmittel sind mehr als ein Trend

Ashwagandha, Lion’s Mane und Shilajit wird in Pillen-, Kapsel- oder Pastenform eingenommen.

Ashwagandha, Lion’s Mane und Shilajit sind in aller Munde. Dabei sind die Heilmittel in der traditionellen chinesischen sowie ayurvedischen Medizin seit Jahrhunderten omnipräsent.

Will ich nicht sagen.

Will ich nicht sagen.

Ja, hat mir schon oft weitergeholfen. Habe ich mal ausprobiert. Bisher noch nicht, bin aber offen. Ich setze auf andere Alternativen. Will ich nicht sagen.

Laut der Expertin für ayurvedische Medizin wirken pflanzliche Mittel, antientzündlich und gegen Schmerzen , sie helfen, freie Radikale abzuändern, und unterstützen den Körper darin, dass er wieder besser funktioniert. Aber was können die Stars unter den Heilmitteln eigentlich – und was muss man vor der Einnahme von Shilajit, Ashwagandha und Lion’s Mane beachten? Bettina Kneip klärt auf.

Shilajit

«Shilajit ist eine Natursubstanz, die vor allem aus mineralischen Stoffen und Humin- sowie Fulvosäure besteht», sagt Kneip. Die Huminsäure wirkt laut der Medizinerin entgiftend für den Darm . «Man bezeichnet sie auch als Adaptogene – das heisst, sie verstärken und verbessern die Widerstandskraft und helfen dem Körper, mit fremden Substanzen besser umzugehen», so Kneip.

Ashwagandha

Ashwagandha wirkt auf unterschiedliche Weise – klassischerweise aber auf das Nervensystem. «Es verbessert die Gedächtnisfunktion, das Immunsystem und wirkt auch beruhigend», sagt Kneip. «In der Schulmedizin setzen wir Beruhigungsmittel ein, Ashwagandha wirkt auf phytotherapeutischer Ebene beruhigend auf den Geist und wirkt beispielsweise auch wegen seiner antientzündlichen Wirkung bei Schmerzen », so die Expertin weiter.

In den letzten Jahren haben die Berichte über Ashwagandha, auch bekannt als Winterkirsche oder Schlafbeere, stark zugenommen: Die aktuelle Forschung deckt viele Aspekte ab, darunter neuroprotektive, sedierende und adaptogene Wirkungen und Auswirkungen auf den Schlaf . «Es gibt auch Berichte über entzündungshemmende, antimikrobielle, kardioprotektive und antidiabetische Eigenschaften», sagt Kneip.

Wie bei jedem Produkt in der Schul- und Komplementärmedizin kann auch Ashwagandha allergisch wirken. «Allerdings habe ich das bisher noch nie gesehen – und das, obwohl ich es sehr oft verschreibe», sagt Kneip. Bei Schwangeren oder stillenden Müttern ist die Medizinerin jedoch vorsichtig, da die Stoffe wahrscheinlich in die Muttermilch übergehen.

Lion’s Mane

Auch hier hat die Studienlage Luft nach oben: «Allerdings zeigt sich in der Erfahrungsmedizin, dass Lion’s Mane auch bei leichten Depressionen und Angstzuständen unterstützend wirken kann», so Kneip weiter. Eine These, die unter anderem von einer Studie der Universität Hongkong unterstützt wird.