Asiatische Champions League: Darum spielt Ronaldo vor Karton-Fans 

Nassrs portugiesischer Stürmer (Nr. 07) Cristiano Ronaldo reagiert auf dem Spielfeld liegend während des Fußballspiels der AFC Champions League Gruppe E zwischen Persepolis FC und al-Nassr FC im Azadi-Stadion in Teheran am 19. September 2023.

Der saudische Fußballclub Al-Nassr mit Cristiano Ronaldo hat den iranischen Spitzenverein Persepolis in der asiatischen Champions League (AFC) am Dienstagabend in der iranischen Hauptstadt Teheran 2:0 (2:0) bezwungen. Es war das erste Mal seit mehreren Jahren, dass wieder ein saudi-arabischer Club im Iran empfangen wurde. Jahrelang hatte es diplomatische Spannungen zwischen Teheran und Riad gegeben, im März verkündeten die Regionalmächte am Golf dann eine Wiederaufnahme der Beziehungen.