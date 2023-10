Asienspiele: Hammerwerfer bricht Schiri das Wadenbein

So was hat die Leichtathletik-Welt wohl noch nie gesehen. In der chinesischen Stadt Hangzhou zog sich ein Schiedsrichter während der Hammerwerf-Wettkämpfe einen Wadenbeinbruch zu. Was ist passiert? Der kuwaitische Hammerwerfer Ali Zankawi ließ sein Wurfgerät mitten in der Drehbewegung zum falschen Zeitpunkt los und spedierte den sieben Kilogramm schweren Hammer mitten ins Fangnetz.