Aufstände : Assad schickt Panzer

Erstmals seit Beginn der Protestwelle in Syrien haben die Gegner von Präsident Baschar al-Assad Bedingungen für ein Ende der Demonstrationen genannt. Dieser antwortete mit Panzern.

Panzer und Infanterie sind in mehreren Städten Syriens aufgefahren. Sicherheitskräfte riegelten nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten am Wochenende die Küstenstadt Banias ab und nahmen dort mehr als 200 Personen fest, darunter auch ein zehnjähriges Kind. Scharfschützen brachten sich in Stellung. Aktivisten zufolge wurden Stromleitungen, Kommunikationsverbindungen sowie die Wasserversorgung unterbrochen.

Sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen, erklärte ein Gewährsmann. Darunter waren vier Frauen, die nach Angaben der Opposition vor den Toren der Stadt öffentlich die Freilassung ihrer Angehörigen forderten.

Nach Daraa auch Homs

Die Stadt ist «vom Rest der Welt abgeschnitten», sagte Rami Abdel Rahman, Chef des syrischen Beobachtungszentrums der Menschenrechte. Banias, eine der wichtigsten Städte für den syrischen Ölexport, ist eine der Hochburgen der Proteste gegen die Regierung.

Das Militär belagerte seit Sonntag auch die Industriestadt Homs, wo es in jüngster Zeit fast täglich Proteste gegen Assad gab. Panzer seien in der Nacht in mehrere Viertel vorgerückt, in denen hauptsächlich Gegner des Präsidenten lebten, sagte ein Aktivist. Aus einigen Vierteln sei schweres Maschinengewehrfeuer zu hören gewesen. Ein zwölfjähriger Junge sei getötet worden.

Massenfestnahmen

Auch in Tafas nahe Daraa im Süden des Landes rollten mindestens acht Panzer der syrischen Streitkräfte ein. Die Militäraktionen dienen der Absicherung von Polizei- und Geheimdienstoperationen zur Verhaftung und Verschleppung von Regimegegnern und zur Unterdrückung von neuen Protesten.