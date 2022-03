Flüchtlinge : Asselborn eilt zur Krisensitzung nach Prag

Mit den «Problem-Ländern» in der Debatte zur Verteilung von Flüchtlingen setzt sich Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn am Freitag in Tschechien zusammen.

Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier (links) steht Asselborn bei den Verhandlungen zur Seite. DPA

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn wird am Freitag mit seinen Amtskollegen aus Deutschland und der Visegrad-Staaten in Prag zusammenkommen, um gemeinsam über die Flüchtlingspolitik zu sprechen. Die Visegrad-Länder Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn zählen bislang zu den Gegnern einer verbindlichen Quotenlösung zur Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU.

Das Treffen solle zu einem «besseren Verständnis zwischen den Mitgliedsländern der EU angesichts von unterschiedlichen Ansätzen in der Migrationskrise beitragen», teilte ein Sprecher des Außenministeriums in Prag am Mittwoch mit. Für Deutschland wird Frank-Walter Steinmeier (SPD) dabei sein. Die 1991 gegründete Visegrad-Gruppe ist nach dem Gründungsort in Ungarn benannt.