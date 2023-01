Leopard-Panzer aus Deutschland : Asselborn hofft auf Lösung bei Panzerfrage für Ukraine

In der Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern wächst in der EU der Druck auf Deutschland. Luxemburgs Außenminister plädiert für eine Einigung vor der erwarteten Frühjahrsoffensive Russlands.

In der Europäischen Union wächst der Druck auf Deutschland, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Montag am Rande des Außenministertreffens in Brüssel, er befürworte die Lieferung. «Wir sind hier, um darüber zu diskutieren», sagte er vor einem Video-Gespräch mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba. Allerdings liege die Entscheidung bei Berlin.