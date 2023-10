Asselborn in Kiew: «Wir bezahlen mit Geld, sie bezahlen mit Blut»

KIEW/LUXEMEMBURG – 27 Delegationen der EU-Mitgliedsstaaten sind am Montag in die Ukraine zu einem «historischen Treffen» gereist, wie es am Morgen hieß.

1 / 5 Jean Asselborn (links) mit Dmytro Kuleba und dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell. MAAE EU MAAE

Zum ersten Mal in der bisherigen EU-Geschichte haben sich die Außenminister in einem Land getroffen, in dem Krieg herrscht, schreibt das Luxemburger Außenministerium am Montagnachmittag. Auch Jean Asselborn (LSAP) ist nach Kiew gereist – zum ersten Mal, seit Beginn des russischen Angriffskriegs. In der ukrainischen Hauptstadt tauschten sich die EU-Delegierten mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Ministerpräsident Denys Chmyhal und Außenminister Dmytro Kuleba aus.

In einem späteren Interview verwies Asselborn auf die Bedeutung der Solidarität aus den EU-Staaten. «Wir sind in einer Phase angekommen, wo wir nicht an unserem Weg zweifeln dürfen», sagte er. Dieser sei: Mit den Sanktionen «Putin die Mittel wegnehmen», und weiter Militärhilfen stellen. «Wenn wir keine Waffen aus der Europäischen Union, aus der Nato, aus anderen Ländern liefern, ist dieser Krieg vorüber, aber mit falschen Konsequenzen», so Asselborn, «dann stünde Putin vor Polen und wir wissen, was das heißt».

Bezüglich des Streits um Getreide-Einfuhrbeschränkungen von Polen, Slowakei und Ungarn sagte er: «Wir dürfen hier nicht nationale Interessen höher stellen als die europäischen. Und vor allem schauen, wie dieses Land hier leidet», mahnte der Außenminister. «Wir bezahlen in vielen Ländern in Europa mit Geld, aber sie bezahlen mit Blut.»

In Richtung der entsprechenden Staatschefs kritisierte er: «Wir brauchen keine Premierminister in der EU, die vieles infrage stellen und sich auf die Seite von Putin schlagen, oder auch in anderen Gebieten nicht solidarisch sind mit der EU. Wenn man Mitglied der Europäischen Union ist, dann hat man auch ihre Werte zu respektieren.» Eine andere Haltung schwäche das entsprechende Land, aber auch die Staatengemeinschaft.