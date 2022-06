Von allen EU-Mitgliedern : Asselborn verlangt mehr Solidarität bei Aufnahme von Flüchtlingen

Außenminister Jean Asselborn hat sich für mehr Solidarität und Verantwortung bei der Aufnahme von Asylsuchenden aus südlichen Ländern ausgesprochen.

«Wenn wir das nicht hinbekommen, glaube ich, sind wir nicht glaubhaft in der Europäischen Union, weder nach außen noch nach innen», lautet das vernichtende Urteil von Außenminister Asselborn.

Die EU-Innenminister finden sich heute in Luxemburg zusammen, um neuen Versuch unternehmen, die seit Jahren bestehende Blockade der Asyl- und Migrationsreform zu lösen. Vorab fand der luxemburgische Außenminister klare Worte.

Wenn man Millionen Menschen aus der Ukraine in die EU aufnehmen könne, müsse man auch einige Tausend aufnehmen können, die aus dem Süden kommen, die eine andere Sprache sprechen und eine andere Religion haben, sagte Asselborn am Freitag vor Beratungen mit seinen EU-Amtskollegen. «Wenn wir das nicht hinbekommen, glaube ich, sind wir nicht glaubhaft in der Europäischen Union, weder nach außen noch nach innen.»