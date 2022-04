Ukraine-Krieg : Asselborn zu Ukraine-Krieg: «Ein Gefühl der Machtlosigkeit»

Jean Asselborn bei einem Besuch in Estland am 04. Februar 2015

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn fühlt sich angesicht des russischen Kriegs gegen die Ukraine machtlos. «Ich hätte nie geglaubt – wie viele von uns – dass so etwas überhaupt möglich ist und dass man da eben mit der Nato nicht eingreifen kann militärisch, um das zu stoppen», sagte Asselborn am Mittwoch am Rande von Beratungen mit seinen Kollegen der Nato-Staaten in Brüssel.