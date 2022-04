Jean Asselborn : Frankreich «ist in einer Art politischem Bürgerkrieg»

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn hat sich nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich äußert beunruhigt gezeigt.

«Die sind in einer Art politischem Bürgerkrieg», sagte der dienstälteste EU-Chefdiplomat am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Im Resultat hätten die Rechtsextremen mehr als zweimal so viele Stimmen bekommen wie in Deutschland. Dies sei «sehr, sehr besorgniserregend.»