«2023 BU»: Lastwagen-großer Asteroid kommt der Erde ganz nah

Ein Asteroid von der Größe eines Lieferwagens rauscht in der Nacht zum Freitag nahe an der Erde vorbei. Es handelt sich um eine der dichtesten Annäherungen dieser Art an die Erde, die bislang aufgezeichnet wurden. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa erklärte, die Erde werde knapp verfehlt – Grund zur Sorge besteht demnach nicht: Es gebe keine Chance eines Einschlags.