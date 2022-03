Montagnacht : Asteroid «Luxembourg» auf Tuchfühlung

So nah war der Asteroid «Luxembourg» der Erde noch nie. In der Nacht auf Dienstag kommt der Himmelskörper mit dem berühmten Namen (fast) auf Tuchfühlung.

Montagnacht kommt «Luxembourg» der Erde ganz nah. Doch so richtig auf Tuchfühlung mag der schüchterne Asteroid nicht gehen. 1,9 Astronimical Units - oder 284.235.954 Kilometer - trennen den Himmelskörper, der nach dem Großherzogtum benannt ist, in dieser Nacht von unserem Planeten. Das ist fast zweimal so weit entfernt wie die Sonne (149,6 Millionen km). Trotzdem: So nah war «Luxembourg» seinem Namensgeber noch nie gewesen, schreibt Weltraumforscher Ron Baalke auf Twitter.