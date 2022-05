«Welcome home» : Astronaut Maurer auf der Erde gelandet

Der Saarländer Matthias Maurer hat wieder festen Boden unter sich. Er und seine ISS-Kollegen sind erfolgreich mit ihrer Raumkapsel im Wasser gelandet.

Nach rund einem halben Jahr im Weltall ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer (52) zurück auf der Erde. Die Raumkapsel mit dem Saarländer und drei US-Amerikanern landete am Freitag von vier Fallschirmen gebremst im Meer vor der US-Küste, wie die Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Maurer hatte seit November 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS an wissenschaftlichen Experimenten geforscht und war für Arbeiten auch ins freie Weltall ausgestiegen. Der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa war der zwölfte Deutsche im Kosmos. Am späten Freitagabend wird er zurück in Deutschland erwartet.