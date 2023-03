Luxemburg: Astronaut Raphaël Liégeois möchte zu einer besseren Welt beitragen

Am Mittwoch wurde der Astronaut Raphaël Liégeois von Großherzog Henri empfangen.

Ich habe Zeit, mehr über die Programme der luxemburgischen Raumfahrtagentur zu erfahren. Ich bin sehr froh, aktiver daran beteiligt zu sein und die Begeisterung in Luxemburg für die Raumfahrtbranche zu erleben.

Was bedeutet es für Sie hier in Luxemburg zu sein?

Als Schüler hätte ich liebend gerne die Möglichkeit gehabt, an so einem Projekt teilzunehmen. Ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein.

Wie gefällt Ihnen der neue nationale Wettbewerb «Astronaut for a day»?

Wie geht es nach Ihrer Ernennung im November 2022 in Paris nun weiter?

Am Mittwoch wurden Sie von Großherzog Henri empfangen. Zuvor von König Philippe in Belgien. Was steckt dahinter?

Es ist überwältigend, aber sehr herzlich. Ich fühle mich sehr wohl, weil ich mit einer positiven Haltung empfangen werde. Die genannten Persönlichkeiten haben einen umfassenden Überblick über die wesentlichen gesellschaftlichen Entwicklungen. Es ist sehr interessant, sich mit ihnen austauschen zu können.