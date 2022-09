«Beeindruckend»: Astronautin fotografiert «Turm des Sauron» aus dem All

Dank Fotogrüßen von Astronauten wie Alexander Gerst wissen auch wir auf dem Boden Gebliebenen, wie die Erde vom All aussieht. Wirklich geübt darin, zu erkennen, was wir da sehen, sind wir aber noch nicht.

Ganz anders ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti, die derzeit im Rahmen der Minerva-Mission auf der Internationalen Raumstation ISS weilt (siehe Box). In einem aktuellen Twitter-Post macht sie auf einen winzig kleinen, aber außergewöhnlichen hellen Punkt in der Wüste Negev in Israel aufmerksam. «Beeindruckender Anblick», twittert sie. Dank einer Markierung durch Cristoforetti können ihn auch ungeübte Augen erkennen.

Samantha Cristoforetti vor dem Abflug von SpaceX Crew-4 in Florida am 18. April 2022.

Die ehemalige Kampfpilotin der italienischen Luftwaffe wechselte im September 2009 zur Europäischen Weltraumagentur ESA. Im November 2014 startete sie im Rahmen der Minerva-Mission als erste Italienerin ins All. Sie ist die erste Europäerin, die einen Außenbordeinsatz absolvierte, und hielt mit rund 200 Tagen im All zwei Jahre den Rekord für den längsten ununterbrochenen Raumflug einer Frau. Gebrochen wurde dieser im Juni 2017 von der Amerikanerin Peggy Whitson, die erst nach 534 Tagen auf die Erde zurückkehrte. Aktuell ist Cristoforetti im Rahmen der Minerva-Mission erneut auf der ISS. Diese startete im April 2022. Um Mädchen dazu zu motivieren, ihr nachzueifern und eine Astronautinnenlaufbahn einzuschlagen, hat der Spielzeughersteller Mattel eine Barbie-Puppe auf den Markt gebracht, die Cristoforetti nachempfunden ist (siehe Video unten).

Es ist ein Kraftwerk, das strahlt

Der rund 250 Meter hohe Turm ist das Herzstück des Kraftwerks Aschalim , das im Jahr 2019 in der Nähe des gleichnamigen Kibbuzes Ashalim in Betrieb genommen wurde. Auf seiner Spitze bündeln Zehntausende schwenkbare Spiegel das Sonnenlicht und erhitzen darin einen Boiler. Dessen Wasserdampf wiederum treibt eine Turbine an, die ihrerseits Strom erzeugt. So kann das Kraftwerk bis zu 18 Stunden am Tag Strom produzieren. Das gilt als deutlicher Vorteil gegenüber Fotovoltaik-Anlagen, die nur dann Strom erzeugen können, wenn die Sonne scheint. Zudem kann im Bedarfsfall auch Gas als Energiequelle herangezogen werden. Insgesamt besteht die Aschalim-Anlage aus drei Arealen.