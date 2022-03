Zwei-Meter-Brocken - Astronomen entdecken Asteroiden zwei Stunden vor Einschlag auf Erde

Entdeckt hatten 2022 EB5 Astronomen des Observatoriums Piszkéstető in Ungarn.

Der Asteroid 2022 EB5 schlug in der Nähe von Island in die Erdatmosphäre ein.

Tatsächlich fliegen immer wieder kleinere Asteroiden unbemerkt auf die Erde zu. Sie verglühen entweder beim Eintritt in die Atmosphäre oder schlagen meist in Meeren oder unbewohnten Gebieten ein. Am Montag ist es aber gelungen, einen Asteroiden vor dem Einschlag auf die Erde zu entdecken – mit dem Namen 2022 EB5.