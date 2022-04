Europa League: Atalanta im Rückspiel chancenlos – Leipzig steht im Halbfinale

Europa League : Atalanta im Rückspiel chancenlos – Leipzig steht im Halbfinal

Atalanta Bergamo verliert zu Hause gegen Leipzig 0:2 und scheidet aus der Europa League aus. RB zieht derweil in die Runde der letzten Vier ein.

Nkunku trifft am frühen Donnerstagabend gleich doppelt.

Atalanta – RB Leipzig 0:2 (Hinspiel: 1:1)

Christopher Nkunku hat RB Leipzig im ohrenbetäubend lauten Fußball-Tempel von Atalanta Bergamo ins erste Europa-League-Halbfinale der Clubgeschichte geschossen. Mit seinem Doppelpack bescherte der Angreifer Trainer Domenico Tedesco am Donnerstagabend in dessen Geburtsland ein verdientes 2:0 (1:0).

Die Ostdeutschen sind damit noch drei Spiele vom ersten Titel überhaupt entfernt. Vor 19.860 Zuschauern im ausverkauften Gewiss-Stadion sorgte Nkunku in der 18. Minute nach einem Konter für die Führung und machte in der 87. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter alles klar.

Nun spielt Leipzig gegen den Sieger des Duells zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers um den Einzug ins Endspiel am 18. Juni in Sevilla. Die Halbfinals finden am 28. April und 5. Mai statt.