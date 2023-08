Mentalitätswechsel nötig: Athen will Strafen für Brandstiftung verzehnfachen

Nach einer Serie verheerender Waldbrände in diesem Sommer plant die griechische Regierung drastisch härtere Strafen für Brandstiftung. Sie sollen demnach verzehnfacht werden. Zivilschutzminister Vassilis Kikilias sagte, Einzelheiten sollten in einigen Wochen bekanntgegeben werden. Er kündigte aber an, die Strafen für vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung würden den vor zwei Jahren eingeführten Strafen für die Misshandlung von Tieren entsprechen. Diese sehen Geldstrafen bis zu 50.000 Euro und Haftstrafen bis zu zehn Jahren vor.