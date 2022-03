Spanischer Pokal : Atlético fügt Real die nächste Niederlage zu

Der Meister gewinnt das Hinspiel im Cup-Achtelfinal gegen den Stadtrivalen 2:0. Für Real ist es nach 22 Siegen die zweite Niederlage in Folge.

2015 hat denkbar schlecht begonnen für Real Madrid. Am Sonntag riss beim 1:2 in Valencia die phänomenale Serie von 22 Pflichtspiel-Siegen, am Mittwoch bezog das Star-Ensemble gleich die nächste empfindliche Niederlage – 0:2 im Hinspiel des Cup-Achtelfinals gegen Stadtrivale Atlético.

Der Meister, bei dem Heimkehrer Fernando Torres im Sturm debütierte, zeigte eine beherzte Leistung und wurde dafür belohnt. In der 58. Minute erzielte Raúl García vom Elfmeterpunkt das 1:0, nachdem er zuvor von Sergio Ramos zu Boden gezogen worden war. In der Schlussviertelstunde erhöhte José Giménez per Kopfball auf 2:0. Real kam nur zu wenigen Chancen, auch der in der 63. Minute für James Rodríguez eingewechselte Cristiano Ronaldo konnte nichts gegen die massive gegnerische Abwehr ausrichten.