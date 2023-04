Ukraine-Krieg: Attentat gescheitert – 17 Kilo Sprengstoff sollten Putins Ende werden

Putin soll vor kurzem einem russischen Attentatsversuch entgangen sein. IMAGO/SNA

Wladimir Putin ist offenbar nur knapp einen ukrainischen Attentatsversuch entgangen. Dies schreibt die deutsche «Bild»-Zeitung. Demnach sei am Sonntag eine Drohne, die in Richtung eines Industriekomplexes in der Nähe von Moskau unterwegs war, weit über die ukrainische Grenze geflogen. Es sei vermutet worden, dass sich der Kreml-Chef dort aufhalten könnte.

Drohne stürzte nur 20 Kilometer vor Ziel ab

Die Drohne soll aber rund 20 Kilometer vor ihrem Ziel abgestürzt sein, ausserdem habe sich Putin zum Zeitpunkt des Absturzes gar nicht vor Ort aufgehalten. Bilder der russischen Zeitung Mash.ru sollen die gecrashte Drohne zeigen. Bei dem unbemannten Flugobjekt handelt es sich um eine UJ-22, die modernste ukrainische Mittelstreckendrohne mit einer Reichweite von bis zu 800 Kilometern. Von ihrem Startpunkt in der Ukraine bis zu ihrem Absturz in Russland soll sie über 500 Kilometer zurücklegt haben – den Großteil davon im russischen Luftraum.

Dieses Bild soll die gecrashte Drohne zeigen. Mash.ru

Die Annahme, dass sich der russische Präsident zu dieser Zeit im Industriekomplex aufhalten könnte, kommt derweil nicht von Ungefähr. Putins persönlicher Kreml-Korrespondent Pawel Zarubin erklärte am Sonntagmorgen, der Präsident plane den «Besuch eines Industrieparks in Moskau». In den sozialen Medien tauchten am Sonntagmittag außerdem Aufnahmen aus dem Industriepark Rudnewo, die einen zusätzlich mit grüner Farbe besprühten, grauen Rasen vor dem Hauptgebäude zeigten – ein Hinweis, dass die Fabrik bald mit hohem Besuch rechnen könnte.

«Putin, wir kommen dir immer näher»

Allerdings ist unklar, ob Russlands Staatschef den Industriepark bereits am Sonntag oder erst am Montag besuchen wollte – teils werden Putin-Besuche aus Sicherheitsgründen bereits am Tag vor deren Bekanntgabe durchgeführt. Laut dem Kreml-Sprecher Dmitri Peskow soll Putin die Fabrik bis heute nicht besucht haben. Der russische Präsident Wladimir Putin arbeitet im Kreml. Öffentliche Großveranstaltungen plant das Staatsoberhaupt nicht».

Hinter dem Attentatsversuch stecke laut der «Bild» die Ukraine. Der ukrainische Aktivist Jurij Romanenko, der enge Verbindungen zu Kiews Nachrichtendiensten haben soll, erklärte in einem Bekennerschreiben: «Letzte Woche erhielten unsere Geheimdienstoffiziere Informationen über Putins Reise in den Industriepark in Rudnewo. Dementsprechend startete unsere Kamikaze-Drohne, die durch alle Luftverteidigungen der Russischen Föderation flog und unweit des Industrieparks abstürzte.» Mehrere private russische Medien berichteten ebenfalls von einem UJ-22-Drohne, die beim Dorf Woroskogo abgestürzt sei. «Putin, wir kommen dir immer näher». schliesst Romanenko ab.

17 Kilogramm C4-Sprengstoff