Welle der Gewalt: Attentat in Ecuador – Bürgermeister von Großstadt Manta tot

Der Bürgermeister der ecuadorianischen Stadt Manta, Agustín Intriago, ist getötet worden. Intriago sei Opfer eines Attentats geworden, schrieb Staatspräsident Guillermo Lasso am Sonntag auf Twitter. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Innenminister Juan Zapata twitterte, es handle sich um einen bewaffneten Angriff. Dabei habe es noch ein zweites Todesopfer sowie vier Verletzte gegeben – zwei von ihnen seien wegen mutmaßlicher Beteiligung an der Tat in einer Klinik in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft meldete eine Festnahme.