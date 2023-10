Luxemburger Terroropfer: «Er hat noch immer psychische und physische Schäden»

«Dieser Prozess ist natürlich eine anstrengende Etappe für meinen Mandanten», erklärt Pauline Ragot. Sie ist Anwältin des in Luxemburg lebenden Mannes, der am 12. Mai 2018 bei einem Anschlag in Paris mit einem Messer verletzt wurde. «Er wurde von dem Terroristen sehr schwer verletzt und hat noch immer erhebliche physische und psychologische Schäden», erklärt sie am gestrigen Mittwochabend im Gespräch mit L'essentiel.