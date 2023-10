Luxemburg: Bewaffneter überfällt Tankstelle in Rodingen

Eine Tankstelle in Rodingen war am Freitag Ziel eines bewaffneten Überfalls. Wie die Polizei am selben Tag mitteilt, bedrohte der Täter das Personal der Tankstelle an der Route de Longwy mit einer Schusswaffe. Der Mann erbeutete Bargeld und Zigaretten und flüchtete mit einem gestohlenen Auto.