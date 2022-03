Neues Gesetz in Luxemburg : Au-pair-Mädchen sind wieder willkommen

LUXEMBURG - Offiziell gibt es schon seit 2002 keine Au-Pair-Mädchen mehr in Luxemburg. Viele Familien bastelten sich daher ihre eigenen Regeln. Das wird sich nun ändern.

Au-pair-Mädchen helfen in ihrer Gastfamilie zum Beispiel bei den Hausaufgaben.

Wer derzeit ein Au-pair-Mädchen einstellen will, muss sich dafür selbst Regeln basteln. Offiziell müssen Familien in Luxemburg seit 2002 auf die Unterstützung von jungen Schulabgängern aus dem Ausland verzichten. Diese werden als Au-pair von der Familie untergebracht und versorgt und übernehmen im Gegenzug einen Teil der Kinderbetreuung sowie kleinere Erledigungen im Haushalt.

Nun soll sich das wieder ändern. Klare Regeln für die Beschäftigung eines Au-pairs sieht ein Gesetzesprojekt vor, das die Regierung am Freitag auf den Instanzenweg geschickt hat. «Das Gesetz übernimmt im Wesentlichen die Konzepte der europäischen Konvention, ist aber wesentlich genauer», heißt es auf Anfrage von L’essentiel Online aus dem Familienministerium.

Und: es wird eine Kontrollinstanz geben. Der Service National de la Jeunesse (SNJ) soll demnach nicht nur eine Hotline für Au-pairs in Luxemburg einrichten, sondern übernimmt auch die Koordinierung. Er organisiert Schulungen, kümmert sich um die Anfragen von Luxemburger Familien ebenso wie um die Fragen junger Luxemburger, die gern ein Jahr bei einer Familie im Ausland untergebracht werden möchten. Zudem können die Mitarbeiter des SNJ auch unangemeldet in einer Familie auftauchen, wenn der Verdacht besteht, dass die Au-pair-Regelung missbraucht wird.

Eine eigene Agentur für Au-pais und Austauschaufenthalte wird es in Luxemburg aber nicht geben. «Wir nehmen an, dass ausländische Agenturen Luxemburg in ihr Angebot mit aufnehmen und mit dem SNJ über die Praxis verhandeln», heißt es beim Centre Information Jeunesse (CIJ) auf Anfrage von L’essentiel Online.