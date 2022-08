Barcelona : Aubameyang wurde bei Raubüberfall zu Hause mit Waffe bedroht

Fußball-Profi Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona ist bei einem Raubüberfall in seinem Haus in Spanien nach Medienberichten mit Schusswaffen bedroht und geschlagen worden. Mindestens vier vermummte Personen seien am frühen Montagmorgen über den Garten in das Haus des 33 Jahre alten Stürmers in Castelldefels bei Barcelona eingedrungen, berichteten die Zeitung «El País», der katalanische Radiosender RAC1 und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei der Region Katalonien.