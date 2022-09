Luxemburg: Auch am Findel geht Gepäck flöten

Am Luxemburger Flughafen findet man häufig sein Gepäck nicht wieder.

Hatte der Luxemburger Flughafen zwar nicht mit Hunderter verlorener und eingelagerter Gepäckstücke zu tun, so blieb dennoch auf logistischer Ebene eine Reihe von Problemen. «Ich bin sauer, ich finde meinen Koffer nicht und werde mich beschweren», ärgerte sich ein junger Mann bei seiner Ankunft am Findel. Dort ist hauptsächlich «Luxair Services» für das Gepäck zuständig, wie der Lux-Airport erklärt.

Auf Anfrage von L'essentiel räumt die luxemburgische Fluggesellschaft ein, dass es Schwierigkeiten gebe. Das liege an dem schnellen Aufschwung der touristischen Aktivitäten nach der Pandemie-Hochphase und an den Zwischenstopps auf den großen Flughäfen des Kontinents: «Seit Beginn der Tourismus-Saison 2022 verzeichnet Luxair einen massiven Anstieg des Luftverkehrs, insbesondere durch die Zunahme der Urlaubsflüge. Das führt manchmal zu einer hohen Anzahl von Passagieren, die ohne ihr Aufgabegepäck ankommen. Die kommen hauptsächlich von Anschlussflügen über einen großen europäischen Flughafen.»

Eine Herausforderung für die Abfertigungsteams, in denen der Airline zufolge ausreichend Personal verfügbar ist. Seit mehreren Monaten klagen das Luxair-Personal und die Gewerkschaften jedoch über eine zu hohe Arbeitsbelastung in verschiedenen Abteilungen.

Verliert man seine Koffer, gibt es die Möglichkeit, sich an den Gepäckstand von Luxair zu wenden, wo dann ein Aktenzeichen vergeben wird. Das Unternehmen rät, «bei der Beschreibung des Gepäcks so genau wie möglich» zu sein. Wird das gemeldete Gepäckstück nicht innerhalb von 21 Tagen gefunden, gilt es als offiziell verloren. Bis zur Höhe von 1300 Euro ist, nach dem Montrealer Abkommen zum Luftverkehr, eine Entschädigung vorgesehen. Jedoch muss der Wert der verlorenen Gegenstände nachgewiesen werden. Übersteigt der Wert die Grenze, wird es komplizierter – in dem Fall hilft nur eine Klage vor Gericht. Die Frist hierfür liegt bei zwei Jahren.