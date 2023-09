Auch an den Grenzen: Luxemburg wächst um knapp 8000 weitere Parkplätze

Frisingen soll um 490 P+R-Plätze wachsen. Vincent Lescaut

In Anbetracht der bevorstehenden Parlamentswahlen ist die Regierung zu ihrer Bilanz und den 2018 gemachten Versprechungen zur Rede gestellt worden. So erinnerte der Piratenabgeordnete Marc Goergen an die Zusage zur Verdoppelung der P+R-Stellplätze im Land und forderte eine Stellungnahme der zuständigen Minister.

Mobilitätsminister François Bausch von den Grünen geht dabei systematisch vor: Zu Beginn der Legislaturperiode hätte Luxemburg etwa 13.000 Plätze gezählt, heute seien es rund 17.000. Hinzu kämen 2000 im P+R auf der Cloche d'Or. Summa summarum also 19.000, was einem Anstieg von 50 Prozent entspricht. Zwar keine Verdoppelung, doch zahlreiche Projekte seien bereits in der Mache. Demnach sollen 480 zusätzliche Parkplätze im Laufe des kommenden Jahres bereitstehen.

Hier sollen 480 Parkplätze im Jahr 2024 entstehen: P+R in Ulflingen: 247 zusätzliche Plätze, insgesamt 389.

P+R in Steinfort : 92 weitere Stellplätze, insgesamt 267.

P+R in Colmar-Berg: 135 neue Stellplätze, insgesamt 246.

An der deutsch-luxemburgischen Grenze können sich Autofahrer im Jahr 2025 auf dem P+R-Platz in Wecker auf 126 neue Plätze freuen, sodass insgesamt 170 zur Verfügung stehen werden. In Mesenich sollen 2025 und 2028 zwei P+R-Anlagen 665 bzw. 757 weitere Stellplätze bieten. Außerdem geht in diesem Jahr der P+R in Ettelbrück mit 430 Plätzen an den Start.

Weitere Projekte stecken in einer mehr oder weniger fortgeschrittenen Planungsphase, wie zum Beispiel der neue P+R-Parkplatz Höhenhof mit 4000 Plätzen. Auch Mamer freut sich auf ein neues Parkhaus mit 539 Plätzen, während Niederkerschen um 150 Plätze auf 400 ausgebaut wird. Für Frisingen sind 490 neue Stellplätze vorgesehen.

Insgesamt befänden sich somit heute 7959 Plätze im Bau oder in der Planungsphase. «Wenn man die geplanten Kapazitäten der derzeit laufenden Projekte berücksichtigt, wird sich die Zahl von 2018 in den kommenden Jahren sicherlich mehr als verdoppeln», betont der Minister in seinem Fazit.