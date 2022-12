Luxemburg: Auch auf den Sozialen Netzwerken wird es gerade weihnachtlich

LUXEMBURG – Angesichts der bevorstehenden Weihnachtstage herrscht Festtagsstimmung in Luxemburg und dem Rest der Welt. Das lässt sich auch deutlich auf Instagram und Co. erkennen.

Weinachten ist bekanntlich das Fest der Liebe und des Teilens. Und geteilt wird auch ausgiebig auf den Sozialen Netzwerken – in Form von zahlreichen Schnappschüsse und Postings, die Deko, weihnachtliche Gerichte, ausgefallene Kleidung, oder großzügige Geschenke zeigen. So kurz vor den Feiertagen scheint das Netz überflutetet von Weihnachtsgrüßen in verschiedensten Varianten.

So hat Weltstar Kim Kardashian bereits auf Instagram verraten, welches Outfit ihr Familienclan einen Tag nach dem großen Weihnachtsfest tragen wird. Im Großherzogtum hat Jade Leboeuf – ein «Fan dieser Jahreszeit», wie sie sich selbst nennt – ein Video von ihrer Weihnachtsdekoration geteilt und fordert ihre Follower scherzhaft dazu auf, ihre Meinung zu ihrer diesjährigen Deko abzugeben.

Doch nicht nur Stars und Sternchen stimmen sich schon in Festtagslaune. Zahlreiche L'essentiel-Leser sind unserem Aufruf gefolgt und haben uns Bilder ihres Weihnachtsbaums geschickt. Wer sich fragt, wie Luxemburgs Einwohner ihre Tannen schmücken, findet die Antworten in unserer Foto-Strecke. Auch die Straßen und Gassen des Großherzogtums stehen den luxemburgischen Wohnzimmern in Sachen Deko in nichts nach. So berichtet die Stadt Luxemburg und das Internetportal Visit Luxembourg über den Erfolg der diesjährigen «Winterlights», die seit Ende November zahlreiche Menschen verzaubern und vielfach von einheimischen wie auch ausländischen Besuchern in ihren Beiträgen in den Sozialen Netzwerken getaggt wurden.

Auch Großherzogin Maria-Teresa ließ die Öffentlichkeit an ihren Weihnachtsvorbereitungen teilhaben und hat mit einem Video auf ihrem offiziellen Instagram-Account Einblick in das Schloss Colmar-Berg gewehrt, wo eine in rot-gold geschmückte Tanne für die passende Weihnachtsstimmung sorgt.

Zahlreiche Menschen rund um den Globus feiern mit Kim Kardashian und der Großherzogin seit Tagen auf Instagram und Co. mit. Und so lässt sich kaum noch eine Videosequenz auf Tiktok finden, die nicht mit dem Weihnachtsklassiker von Maria Carey «All I Want For Christmas Is You» musikalisch untermalt ist.