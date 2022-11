Testfahrt im i7: Auch BMW kombiniert nun Luxus mit Strom

Bei der ersten Begegnung mit dem neuen Siebener ist alles so, wie man es von einer bayerischen Oberklasselimousine erwarten darf, seitdem BMW vor 45 Jahren, sechs Generationen und mehr als zwei Millionen Verkäufen mit dem ersten Siebener in die Spitzengruppe der Autobauer aufgestiegen ist. Doch der erste Eindruck täuscht. Denn wenn kurz vor dem Jahresende der siebte Siebener zu Preisen ab 139.600 Euro an den Start geht, ist plötzlich nichts mehr wie es war.