Trek-Team : Auch Cancellara wirft bei Tour das Handtuch

Der Schweizer Radprofi hat angekündigt, am Mittwoch bei der elften Etappe nicht mehr aufs Rad steigen zu wollen. Stattdessen wolle er sich auf andere Rennen konzentrieren.

Der Schweizer hat sich aber nicht wie die großen Favoriten aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Laut RTS will er sich in der Heimat auf weitere Saisonhöhepunkte vorbereiten - vor allem auf die Weltmeisterschaften vom 21. bis 28. September in Spanien. Cancellara lag nach zehn Etappen auf Rang 34.