Bommeleeër-Prozess : Auch «der Chef» weiß es nicht

LUXEMBURG - Mit Aloyse Harpes, seit Mitte der 1980er Jahre Chef der Gendarmerie, hat ein weiteres Mitglied der Führungsriege ausgesagt, ohne entscheidende Hinweise zu liefern.

War ein Insider für die Bombenanschläge in den 1980er Jahren in Luxemburgverantwortlich? Zu dieser Frage soll Colonel Aloyse Harpes, seit 1985 Chef der Gendarmerie, beim Bommeleeër-Prozess aussagen. Der heute 84-Jährige, von den anderen Gendarmerie-Mitgliedern «der Chef» genannt, bejaht die Frage: Er habe an einen Insider gedacht, erklärte Harpes am Dienstag vor Gericht.

Der Verdacht sei ihm nach der gescheiterten Geldübergabe im Parkhaus am Theaterplatz gekommen, sagte er. Zweimal war eine Geldüberlage organisiert worden, beide Mal scheiterte sie. Harpes nannte die Geldübergabe am Theaterplatz eine «Veräppel-Aktion von Polizei und Gendarmerie», denn sie fand im 5. Untergeschoss des Parkhauses statt - direkt unter der einzigen Überwachungskamera. Warum die Insider-Spur nicht weiter verfolgt wurde, konnte Harpes vor Gericht nicht sagen.

Aussagen kommen Verteidigung gelegen

Ebenso wenig konnte Harpes erklären, warum der damals Hauptverdächtige Ben Geiben in der Nacht, als eine Bombe am Justizpalast hochging, nicht observiert wurde. Er habe davon damals nichts gewusst. Auf Geiben waren unter anderem Geheimdienstler abbestellt worden, die Beobachtung war jedoch aus bisher an 101 Prozesstagen nicht näher bekannten Gründen abgeblasen worden. In jener Nach war eine Bombe am Justizpalast hochgegangen. «Ich habe die Operation nicht abgebrochen», beteuerte Harpes. Er schließt nicht aus, dass der Befehl aus der Justiz kam. Ein Partner von Geiben «hatte ja Kontakte zur Justiz».

Die Aussagen von Harpes kommen der Verteidigung sehr gelegen. So erkundigte sich Gaston Vogel, ob gegenüber Harpes jemals die Angeklagten Jos Wilmes und Marc Scheer in Verbindung mit den Bombenanschlägen erwähnt worden seien. Aloyse Harpes verneinte dies. Scheer und Wilmes gehörten damals der Sondereinheit der Gendarmerie, BMG, an.

Neben Harpes hatte das Gericht in den vergangenen Wochen mehrere Ex-Rührungsmitglieder der Gendarmerie als Zeugen gehört. Während sie sich nicht erinnern oder keine Fragen stellten, hatte ein anonymer Zeuge am Montag beim Prozess die Möglichkeit einer rechten Terrorzelle um den verstorbenen Ex-BMG-Unteroffizier Jos Steil ins Spiel gebracht.