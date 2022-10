Unterwäsche-Trend: Auch Frauen tragen jetzt Boxerslips

Cool, mal was anderes! Und sicher bequem. Kommt aufs Modell an. Ich finde klassische Damenunterwäsche schöner. Mir ist das voll egal.

Kim feiert Höschen mit Eingriff

Schon seit dem Launch von Kim Kardashians Lingerie- und Bademodemarke Skims ziert eine aufgestickte Naht links und rechts von den Leisten auch die Höschen für Frauen. Die Naht erweckt die Illusion eines Eingriffs – also die Öffnung in der Mitte der Unterhose, wo Männern sonst bequem ihr Geschlechtsteil zum Pinkeln hervorholen können.

Statt glänzendem Satin und zarter Spitze ist Kardashians Lingerie schlicht und minimalistisch. Bei den Schnitten bedient sich die Marke gerne an Modellen, die an Unterhosen aus der Herrenabteilung erinnern.

Kommen Unterhosen vom Gender-Label weg?

Trotz der neuen Boxerslips-Styles wird das Spitzenhöschen wohl so schnell nicht von der Bildfläche verschwinden. Doch die Entwürfe von Skims & Co. deuten darauf hin, dass sich nicht nur die sichtbare Mode für darüber, sondern auch die Kleidung für darunter immer mehr von traditionellen Geschlechts-Labels verabschiedet.

Dabei wurden diese Arten von Unterhosen keineswegs von Kardashian & Co. erfunden. Marken wie Play Out Apparel zeigen schon seit der Gründung im Jahr 2013 Unterwäsche, die sich völlig von Gendernormen gelöst hat.

Im Onlineshop des New Yorker Labels gibt es weder eine Frauen- noch eine Männerabteilung. Abby Sugar hat Play Out Apparel gegründet und ist non-binär. «Für uns geht es bei der Vision von Play Out Apparel um Inklusivität und darum, zu erweitern, was ein Produkt sei und von wem es getragen werden kann», sagt Abby Sugar zur «New York Times».