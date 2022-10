Großherzogin Maria Teresa: «Auch ich habe Meinungsfreiheit – das Politische hört auf, wo das Humanitäre beginnt»

1 / 18 Großherzogin Maria Teresa hat mit L'essentiel auf Schloss Colmar-Berg gesprochen. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Am 15. Oktober findet in Biarritz ein Galaabend zu Gunsten Ihrer Organisation «Stand Speak Rise Up!» statt. Was hat Sie dazu bewegt, diese Organisation zu gründen? Ich konnte all die Frauen, die in Konflikten Opfer sexueller Gewalt wurden, nicht im Stich lassen. Biarritz ist das erste Treffen, um Spendengeber zu bitten, vier unserer Projekte zu unterstützen. In den vergangenen drei Jahren habe ich ein kleines Team von vier Frauen zusammengestellt, die eine beeindruckende Arbeit leisten. Wir haben alles selbst organisiert, damit das gesamte gesammelte Geld für unsere Projekte aufgewendet werden kann.

Ist es kompliziert, Spendengelder zu sammeln? Ja, denn es gibt so viele verschiedene Anliegen und Bedürfnisse, denen man nachgehen möchte. Um das zu schaffen, zeige ich die Wege der Überlebenden auf. Ich habe das Glück, viel Unterstützung zu erhalten, sowohl im Großherzogtum als auch in Frankreich.

Müssen Sie weiter über die Grenzen gehen? Das ist unerlässlich. Dieser Verein ist noch in seinen Anfängen, er muss wachsen, damit wir diesen Frauen helfen können. Ziel ist, weitere solcher Veranstaltungen in Europa zu organisieren. Der Titel, den ich von den Vereinten Nationen erhalten habe (Anm. d. Red.: Die Großherzogin hat den Titel «Championne de la lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits en soutien au plaidoyer des Nations Unies» erhalten), ehrt mich und hilft mir, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Die Präsenz von Persönlichkeiten wie Dr. Denis Mukwege (Friedensnobelpreis 2018) im Verwaltungsrat bringt ebenfalls eine große Verantwortung mit sich.

Was sind die Schwerpunkte für den Verein? Der erste ist die Öffentlichkeitsarbeit, die wir brauchen, um die Dinge voranzutreiben. Das führt zu konkreten Ergebnissen. In diesem Jahr wurden in Bosnien und Herzegowina Kinder, die durch Vergewaltigung geboren wurden, als zivile Kriegsopfer anerkannt. Dies ist eine Folge des Forums von 2019, bei dem Überlebende auf das Thema aufmerksam gemacht hatten.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Und wie sehen die langfristigen Ziele aus? Dass sich die Einstellung der Menschen ändert und es nicht mehr zu diesen schrecklichen Übergriffen gegen Frauen und auch gegen Jungen kommt. In wenigen Jahren ist viel erreicht worden. Es gibt kaum Tabus mehr, selbst in den am stärksten betroffenen Ländern. Die Scham liegt nicht mehr auf der Seite der Frauen, sondern auf der Seite ihrer Peiniger. Ich sage nicht, dass wir alle Probleme lösen werden, aber wir müssen es schaffen, Kinder zur «positiven Männlichkeit» und zur Gleichberechtigung zu erziehen.

Soll diese Transformation auch unsere Gesellschaften betreffen? Die beiden Themen sind miteinander verbunden. Sexuelle Gewalt gibt es auch in unseren privilegierten Gesellschaften. Mein Kampf auf internationaler Ebene ist derselbe wie der, den ich in Luxemburg führe (...) Ob ich eine Bewusstseinsänderung begrüße? Und wie! Wir sehen, dass es ein echtes Erwachen gibt, auch in Bezug auf Inzest. Wenn man die Zahlen sieht, ist das erschreckend (...) Und dann waren wir alle schockiert, als wir erfuhren, dass Frauen nur wenige Flugstunden von uns entfernt in der Ukraine vergewaltigt und getötet wurden. Ich glaube auch, dass wir die anderen Teile der Welt nicht vergessen dürfen, in denen großes Leid herrscht.

Sie und der Großherzog haben Ihre Unterstützung für die Ukraine bekundet… Sie ist unerlässlich. Wir waren bei der Ankunft der ersten Flüchtlinge aus der Ukraine anwesend und ein Projekt zur Unterstützung ukrainischer Frauen wird am Abend des 15. Oktobers vorgestellt. Gibt es die Pflicht zur Zurückhaltung? Ja, alles wird mit der Regierung vorher abgesprochen. In Bezug auf meine Person wurde festgelegt, dass meine humanitären Aktivitäten privater Natur sind (Anm. d. Red.: Der Waringo-Bericht über die Arbeitsweise des Großherzoglichen Hofes stellt fest, dass «die Verfassung keine offiziellen Funktionen für die Ehefrau des Großherzogs vorsieht»). Gleichzeitig habe ich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das Politische hört dort auf, wo das Humanitäre beginnt. Ein Gleichgewicht zu finden ist nicht schwierig, wenn es um die Würde des Menschen geht.

Wie beurteilen Sie die feministischen Proteste im Iran? Man kann nur empört sein über den Tod dieser tollen jungen Frauen. Und das nur, weil sie ihre Haare nicht bedeckt haben? Ich denke auch an Afghanistan, wo einige Frauen nicht mehr arbeiten können, wo die Schulen für kleine Mädchen geschlossen sind, wo Kinder verkauft werden, um Taliban zu heiraten. Ist das nicht auch eine Form der Vergewaltigung?

Sollen Frauen des öffentlichen Lebens als Vorbilder dienen? Wenn sie das tun können, ist das wunderbar, aber man muss die Grenzen jedes Einzelnen respektieren. Die Themen, die ich anspreche, sind schwierig und schmerzhaft. Ich möchte nicht nur meinem Mann beistehen, sondern auch eine Stimme für diejenigen sein, denen man sonst nicht zuhören möchte.