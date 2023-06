Luxemburg: Auch in Luxemburg kann man wunderbar campen

Immer mehr Leute verreisen mit dem Wohnmobil. Pexels

Die Niederländer haben es schon vor vielen Jahren festgestellt. Mittlerweile merken aber auch wir Luxemburger, wie schön unser Ländchen doch zum Campen ist. Das Großherzogtum möchte vom Wachstum des Wohnmobilmarkts in Europa profitieren. Im Jahr 2021 wurden in Europa 2,43 Millionen Wohnmobile registriert, was einem Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In diesem Zusammenhang hat das Ministerium für Tourismus im April einen Leitfaden vorgestellt, der die Entwicklung eines hochwertigen Angebots für Wohnmobilisten auf dem Land fördern soll. Es sei jedoch noch zu früh, um eine Bilanz zu ziehen.

In der Zwischenzeit hat Florence Kirtz-Bertemes, Präsidentin von Camprilux, für L'essentiel eine Auswahl an Spots zusammengestellt, an denen Wohnmobilisten anhalten können, um die kulturellen und touristischen Vorzüge des Landes bestmöglich zu nutzen. «Das Wichtigste ist, dass man einen Wohnmobilstellplatz finden kann, von dem aus man dann Aktivitäten unternehmen kann, ohne mit dem Auto fahren zu müssen», betont sie.

•Heiderscheid

Fünfunddreißig Stellplätze für Wohnmobile befinden sich auf dem Campingplatz Fuussekaul, der mitten im Naturpark Obersauer in den luxemburgischen Ardennen liegt. Besonders interessant: Der Stausee in Insenborn kann zum Beispiel mit dem Fahrrad erreicht werden.

•Luxemburg

Wohnmobilisten, die die Hauptstadt besichtigen wollen, können am besten am Wochenende auf dem Parkplatz Glacis am Rande des Stadtzentrums parken (kostenloser Parkplatz). Aber Achtung: Der Parkplatz ist gerne mal für Veranstaltungen gesperrt.

•Echternach

«In Echternach gibt es viele Wohnmobile», stellt Florence Kirtz-Bertemes fest, vor allem, um an der Tanzprozession teilzunehmen oder die Wanderwege im Müllerthal zu nutzen.

•Esch an der Alzette

«Viele Wohnmobilisten halten gerne in der Region der ‹Terres Rouges› an», erklärt die Vorsitzende von Camprilux, «vor allem, um zum Parc merveilleux in Bettemburg zu fahren.»

•Clerf

Der von Natur umgebene Campingplatz in Clerf befindet sich in der Nähe des Flusses Clerve und verfügt über 118 separate Stellplätze für Wohnmobile.

•Remich

Die Gemeinde ist sehr beliebt für Wanderungen und Radtouren entlang der Mosel. Der Wohnmobilstellplatz (26 Stellplätze) befindet sich 500 Metern vom Stadtzentrum entfernt, gegenüber des Flusses.

•Liefringen

Der Campingplatz Liefringen bietet 22 Stellplätze für Wohnmobile. Er liegt etwa 800 Meter vom Stausee entfernt in den luxemburgischen Ardennen.

•Ettelbrück